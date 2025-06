En un acto de cercanía, solidaridad y trabajo directo con la ciudadanía, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la faena comunitaria número 23, en la zona de Flor del Bosque.

Con esta participación, Alejandro Armenta busca reafirmar su compromiso con un gobierno de territorio, que escucha, actúa y mueve conciencias, además de seguir la instrucción de Claudia Sheinbaum sobre “hacer menos escritorio”.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, se unió a faena comunitaria 23 junto a la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera y el encargado de despacho de la Secretaría de Turismo, Carlos Márquez.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se unió a la faena comunitaria 23 junto con la participación de vecinos y funcionarios de la zona de Flor del Bosque este sábado 7 de junio.

Alejandro Armenta aseguró que las faenas comunitarias no son para la foto, sino para trabajar, y demostrar que el servicio público se ejerce desde abajo, hombro con hombro con el pueblo.

Durante la faena comunitaria 23 se realizaron las siguientes actividades:

Ana Elena Mungía Cervantes vecina de la zona aseguró que los árboles han crecido mucho, por ello afirmó que la limpieza de las áreas comunes como banquetas y camellones beneficia a todas y todos.

También para Anahí López las faenas comunitarias son de gran relevancia porque señaló que por la presencia de arbustos se generan constantes incidentes de inseguridad que preocupan a las familias.

Alejandro Armenta enfatizó la necesidad de mantener las obras existentes, no sólo construir nuevas, por lo que propuso la creación de un comité de mantenimiento para la carretera que conecta con el mercado de Tepeaca.

Asimismo, Alejandro Armenta recordó la importancia del programa Bachetón, que atiende necesidades pequeñas y grandes, desde un bache hasta proyectos como el GTM en el Pico de Puebla.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, recordó su paso por San Nicolás Bravo en 1989, destacando que su experiencia de vida le enseñó a valorar el esfuerzo colectivo y la dignidad del trabajo.

“No soy más que nadie. No me ofende que me digan el gobernador que barre, pinta o bachea. Es un ejemplo, no una etiqueta. No soy pintor de pincel, pero sí de brocha gorda”

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla