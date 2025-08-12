Alejandro Armenta recibió por tercera vez el apoyo de Pemex, reconociendo la lucha contra el robo de hidrocarburos, que afectó gravemente a Puebla durante años.

Este respaldo incluye la entrega inicial de 3 mil 500 toneladas de asfalto, gasolina y diésel para obras en la capital y accesos estratégicos.

Avances en combate al robo de hidrocarburos

El gobierno de Alejandro Armenta logró que Puebla pasara de liderar la lista nacional en robo de hidrocarburos a ocupar el primer lugar en recuperación.

Ello, gracias a una política coordinada con los tres órdenes de gobierno y alineada a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Incremento en apoyos y recursos

Según Pemex, en ocho meses Puebla ha recibido más apoyo que en toda la administración anterior, triplicando el presupuesto destinado.

Actualmente se analiza una nueva solicitud para recursos en materiales pétreos y combustibles.

Importancia estratégica de Puebla

Por su ubicación como paso de ductos entre el sur y norte del país, Puebla es clave para la seguridad energética nacional.

La respuesta del gobierno de Alejandro Armenta ha sido reconocida por Pemex como un ejemplo de responsabilidad y colaboración efectiva.