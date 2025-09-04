El gobierno de Aguascalientes dio a conocer que su programa de empleo temporal ha beneficiado a más de 14 mil 600 personas desde el inicio de la administración de la gobernadora Tere Jiménez.

Las y los beneficiados participan en actividades en beneficio de sus comunidades como limpieza de arroyos, canaletas y espacios públicos; saneamiento de árboles; habilitación de caminos saca cosechas; y labores de pintura, entre muchas otras.

El programa es posible gracias a la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, declaró que una de las características principales del programa radica en que se da prioridad a las mujeres para reducir brechas y propiciar su integración a las actividades productivas, siendo esto una indicación expresa de la gobernadora Tere Jiménez.

“Este es uno de los esquemas más exitosos que tenemos, muy buscado por los habitantes de las comunidades que realizan estas labores” Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae

Por su parte, Patricia Castillo, titular de la Sedeso, mencionó que este programa no solo representa una fuente de ingreso para muchas familias, sino que ha permitido que las comunidades se encuentren hoy en mejores condiciones, gracias a las acciones de mejora que realizan sus propios habitantes.