¿Quién es Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”? El sujeto que es señalado por ser el líder de una banda de robo de autotransporte, fue detenido en el estado de Querétaro.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Omar García Harfuch, quien destacó que el sujeto también es acusado de vender armas.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la detención del individuo que es conocido por su apodo del “Burras Prietas”, se consiguió tras un operativo que se ejecutó en Querétaro.

Pero, ¿quién es Jaime Becerril Delgado alias el “Burras Prietas”? Te contamos algunos detalles del sujeto acusado de liderar una de banda de robo de autotransporte como los siguientes:

Jaime Becerril Delgado "Burras Prietas" (Burras Prietas Oficial / Facebook)

¿Quién es Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”?

Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas” ha logrado mantener un bajo perfil a pesar de que es el copropietario de un prolífico rancho dedicado entre otras actividades, a la crianza de gallos de pelea.

Se trata del rancho que lleva por nombre el mismo apodo con el cual el sujeto que fue detenido al ser acusado de robo de autotransporte es conocido, es decir, el rancho Burras Prietas .

Junto a su hermano Eugenio Becerril y otros familiares como Iván Becerril, el líder de la banda criminal que también vende armas, administraría el negocio que goza de gran fama en el sector.

Sin embargo, Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas” ha conseguido permanecer prácticamente en el anonimato, debido a que la cara conocida del negocio es la de su hermano Eugenio.

Lo anterior debido a que el rancho está activo en redes sociales, donde el hermano del líder criminal aparece en fotografías e incluso en entrevistas para medios especializados en la crianza de gallos.

A pesar de ello, en mayo del 2023 el sujeto fue noticia al menos de manera local, debido a que fue detenido por ser acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No obstante, debido a la presunta falta de elementos en su contra y aun cuando parte de sus bienes fueron confiscados, Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas” fue liberado algunos meses más tarde.

Jaime Becerril Delgado "Burras Prietas" ya había sido detenido (Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción)

¿Qué edad tiene Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”?

Debido a que Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas” ha conseguido permanecer prácticamente en el anonimato, se desconocen varios detalles en torno a él, como es el caso de su edad.

¿Quién es la esposa de Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”?

Al informar en sobre la primera detención de Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción indicó que el sujeto fue asegurado junto a su pareja.

No obstante, en el reporte que la dependencia emitió no se abundó en los detalles sobre la identidad de la mujer, por lo cual se desconoce si se trata de su esposa y tampoco se sabe de su nombre.

¿Qué signo zodiacal es Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”?

No se cuenta con información relacionada con la fecha de nacimiento del sujeto detenido por liderar una banda dedicada al robo de autotransporte, por lo que tampoco se sabe sobre su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”?

A pesar de que se tiene conocimiento sobre el hermano del sujeto asegurado en Querétaro, no se tienen otros datos sobre su familia y se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”?

No existen fichas curriculares relacionadas con Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”, motivo por el que no se tiene información vinculada con su formación académica y no se sabe qué estudió.

¿En qué ha trabajado Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”?

Debido a la carencia de datos en torno Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”, no se cuenta con detalles sobre la experiencia laboral que ha desarrollado.

Lo único que se sabe con base en la información emitida por las autoridades, es que es el líder de un grupo criminal dedicado al robo de autotransporte y la venta de armas.

Aunado a ello, los datos que se han recopilado en las redes sociales de su rancho, permiten determinar que es junto a su hermano Eugenio, el propietario de Burras Prietas.

Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas” fue detenido en Querétaro

La SSPC informó el lunes 2 de diciembre que se consiguió la detención de Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”, debido a que se le acusa de ser el líder de un grupo criminal.

Al respecto, la SSPC destacó que el sujeto es señalado por ser el líder de una organización delictiva que se dedica al robo de autotransporte y la venta de armas de fuego.

La dependencia destacó que fue luego de que se ejecutaron varios cateos en los Querétaro y Guanajuato, que se logró la detención de Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”.

Asimismo, explicó que el individuo fue capturado tras el despliegue que efectuaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Marina, FGR y la SPC.

En específico, el organismo encabezado por Omar García Harfuch indicó que se pusieron en marcha 5 operativos simultáneos en las entidades señaladas, donde se ha identificado que opera el sujeto.

Derivado de las acciones en las que se consiguió la detención de Jaime Becerril Delgado “Burras Prietas”, también fueron asegurados 5 inmuebles y otros bienes como estos:

29 vehículos

Un arsenal de 87 cartuchos y cinco cargadores de diversos calibres

Aunado a lo anterior, la SSPC indicó que fueron rescatados y dirigidos al INM, 5 migrantes, dos mujeres, dos hombres y un niño de cuatro años, originarios de Venezuela y Guatemala.