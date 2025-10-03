La reconocida marca de comida rápida Popeyes, dio a conocer que en los próximos 10 años busca abrir 300 restaurantes en México, con el objetivo de fortalecer su crecimiento en América Latina.

Popeyes busca la expansión de la comida tradicional de Louisiana

La compañía señaló que estarán distribuidos en las regiones Noroeste, Occidente, Centro y Sureste del país.

La empresa matriz Restaurant Brands Internacional (RBI) señaló que estas acciones refuerzan su compromiso por llevar los sabores tradicionales de Louisiana por todo Latinoamérica, en el mercado de comida rápida con mayor crecimiento de la región.

La franquicia busca compartir los sabores tradicionales de Louisiana (Cortesía)

Asimismo, señaló que entre los nuevos se encuentran:

Star Louisiana, que continuará con el desarrollo de la marca en Jalisco y la región Occidente

Border Crunch, encargado de las operaciones en el Noroeste

Grupo Euro, que impulsará el crecimiento en la región Centro

Grupo Berny, responsable de la expansión en el Sureste

El presidente para América Latina y el Caribe de RBI, Duncan Montero, señaló que el menú es reconocido por su pollo marinado por 12 horas y empanizado a mano, el cual ha tenido buena recepción entre los consumidores.

“México representa una oportunidad de crecimiento excepcional para Popeyes, y estamos entusiasmados de asociarnos con franquiciatarios experimentados y apasionados que comparten nuestra visión” Duncan Montero, América Latina y el Caribe de RBI

Con esta acción, Popeyes permitirá la creación de miles de empleos locales y fortalece el crecimiento global de la marca, la cual recientemente ha ampliado su presencia en Costa Rica, Italia y los Balcanes.