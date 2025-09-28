Policías municipales de Rosarito, Baja California, fueron vinculados a proceso por desaparición forzada.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo esta vinculación a proceso a policías municipales de Rosarito.

Los mandos policiales de Rosarito, Baja California habría cometido este delito presuntamente en el año 2020.

Policías municipales (Especial)

Policías municipales de Rosarito, vinculados a proceso por desaparición forzada, obtienen prisión preventiva justificada

A través de un comunicado, la FGR informó que policías municipales de Rosarito, Baja California, quedaron vinculados a proceso por desaparición forzada:

Eusebio “F”

Jorge “D”

Rosendo “V”

Por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.

El cual está previsto y sancionado en los artículos 27 y 30 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida Por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Además, de acuerdo con la FGR, la orden de aprehensión fue cumplimentada el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Este aportó los datos de prueba suficientes para que un juez de control federal con residencia en el Estado de Baja California, emitiera el auto de vinculación a proceso por la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad, en Rosarito, en dicha entidad, en el año 2020.

#FGR obtuvo vinculación a proceso de Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, presuntos responsables del delito de desaparición forzada de personas. Al momento de los hechos, se desempeñaban como elementos activos de la Policía Municipal de Rosarito, BC.

▶️ https://t.co/l2SjMkW9Bi pic.twitter.com/WpxbLjhY9I — FGR México (@FGRMexico) September 27, 2025

Por el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y actualmente cómo están.

En más detalles de este proceso judicial contra policías de Rosarito, Baja California estén vinculados a proceso, la FGR también detalló que los elementos de seguridad recibieron prisión preventiva justificada.

Además, en este proceso en contra de los policías municipales de Rosarito se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.