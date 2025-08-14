Marina del Pilar informó que Baja California se posicionó como el estado con menor pobreza del país, gracias a una reducción histórica en pobreza general y extrema.
En su mensaje, destacó que la política pública prioriza a los más vulnerables y garantiza que los apoyos lleguen directamente a quienes los necesitan.
Resultados de la estrategia “Corazones”
La gobernadora Marina del Pilar señaló que la coordinación con el gobierno de México y el programa “Corazones” ha fortalecido el ingreso, la alimentación y el acceso a derechos básicos en Baja California.
Afirmó que este modelo demuestra que atender primero a los que menos tienen da resultados.
Cifras y avances significativos en Baja California
Datos del INEGI indican que la pobreza en Baja California bajó de 13.40 por ciento en 2022 a 9.90 por ciento en 2024.
La pobreza extrema disminuyó de 1.3 por ciento a 0.4 por ciento en el mismo periodo, un logro que calificó como especialmente relevante.
Marina del Pilar subrayó que los esfuerzos también impulsan la economía local con créditos para emprendedores, apoyos a pymes y acciones que generen desarrollo.
Finalmente, aseguró que seguirán trabajando para que nadie se quede atrás y todas las familias tengan oportunidades.