Marina del Pilar informó que Baja California se posicionó como el estado con menor pobreza del país, gracias a una reducción histórica en pobreza general y extrema.

En su mensaje, destacó que la política pública prioriza a los más vulnerables y garantiza que los apoyos lleguen directamente a quienes los necesitan.

Resultados de la estrategia “Corazones”

La gobernadora Marina del Pilar señaló que la coordinación con el gobierno de México y el programa “Corazones” ha fortalecido el ingreso, la alimentación y el acceso a derechos básicos en Baja California.

Baja California es el estado con menos pobreza: Marina del Pilar (Cortesía)

Afirmó que este modelo demuestra que atender primero a los que menos tienen da resultados.

Cifras y avances significativos en Baja California

Datos del INEGI indican que la pobreza en Baja California bajó de 13.40 por ciento en 2022 a 9.90 por ciento en 2024 .

La pobreza extrema disminuyó de 1.3 por ciento a 0.4 por ciento en el mismo periodo, un logro que calificó como especialmente relevante.

Marina del Pilar subrayó que los esfuerzos también impulsan la economía local con créditos para emprendedores, apoyos a pymes y acciones que generen desarrollo.

Finalmente, aseguró que seguirán trabajando para que nadie se quede atrás y todas las familias tengan oportunidades.