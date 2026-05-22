Jorge Romero Herrera destacó que los gobiernos municipales de Acción Nacional continúan dando resultados que mejoran la calidad de vida de las familias y fortalecen gobiernos cercanos a la ciudadanía.

En el marco de la Plenaria Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcaldesas (ANAC), celebrada en Morelia, Michoacán, el dirigente nacional del PAN se reunió con alcaldes y alcaldesas panistas de todo el país para coordinar estrategias, compartir experiencias exitosas y fortalecer modelos de gestión enfocados en atender las necesidades de la población.

Acción Nacional apuesta por gobiernos locales con mejores resultados

Jorge Romero afirmó que, frente a un contexto nacional marcado por la violencia, el centralismo y los malos resultados del Gobierno federal, los municipios gobernados por el PAN se han convertido en referentes en materia de cercanía ciudadana, servicios públicos y seguridad.

El dirigente nacional reiteró además que Acción Nacional no respaldará a ninguna persona que haya cometido delitos, sin importar partidos o cargos públicos, y aseguró que cualquier acto ilícito debe sancionarse conforme a la ley.

Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y coordinador nacional de la ANAC, llamó a frenar el centralismo y fortalecer a los gobiernos locales como una vía para brindar mejores resultados a la ciudadanía.

El edil señaló que en Acción Nacional se reconoce al municipalismo como una herramienta fundamental para construir gobiernos más eficientes, cercanos y con capacidad de respuesta a las demandas de la población.

En tanto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, destacó que la plenaria permitirá intercambiar buenas prácticas entre gobiernos locales para implementar soluciones exitosas en distintos municipios del país.