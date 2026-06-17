Grupo Klu cumple seis años de operación con una oferta de soluciones financieras y herramientas digitales enfocadas en atender las necesidades del sector empresarial, posicionando a México como el segundo ecosistema fintech más importante de América Latina.

La compañía integra en una sola plataforma servicios de pagos, crédito, tesorería, administración de flujo de efectivo y operaciones transfronterizas, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad y eficiencia frente a los modelos tradicionales de intermediación financiera.

Grupo Klu integra soluciones financieras para empresas

El modelo de negocio del Grupo Klu también contempla servicios de adquirencia y emisión de vales, además de herramientas de cash management que buscan simplificar la administración financiera de las empresas.

Ante el crecimiento de la industria fintech en México, factores como la seguridad operativa, el cumplimiento regulatorio y la fortaleza tecnológica se han convertido en elementos clave para impulsar nuevos modelos de negocio y fortalecer la confianza entre usuarios y compañías.

Arquitectura modular busca mayor flexibilidad para clientes

Grupo Klu desarrolló una arquitectura modular basada en el concepto de "libertad diseñada“, esquema que permite a las empresas contratar únicamente los servicios que requieren, sin asumir costos adicionales por desarrollos tecnológicos o procesos regulatorios propios.

La propuesta nació como respuesta a la creciente complejidad de la gestión financiera empresarial y busca ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

La compañía reúne en una sola plataforma soluciones de pagos, crédito, tesorería y operaciones transfronterizas.

Grupo Klu prevé ampliar servicios transfronterizos

El CEO de la compañía, Alberto Djemal, afirmó que la evolución de la firma responde a una estrategia enfocada en simplificar la administración de recursos mediante el uso de tecnología.

La evolución de Klu responde a una visión clara: construir soluciones financieras que permitan a las personas y las empresas operar con mayor libertad, eficiencia y capacidad de crecimiento. Alberto Djemal, CEO de la compañía

Como parte de su siguiente etapa de crecimiento, Grupo Klu contempla fortalecer su infraestructura tecnológica, ampliar alianzas estratégicas e incrementar su oferta de servicios transfronterizos.

Asimismo, busca reforzar sus capacidades de adquisición para responder a las necesidades de una economía cada vez más digital e interconectada.