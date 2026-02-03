OMNi, encabezado por Moisés Chaves y Samuel Chaves, informó que el servicio del supermercado digital JÜSTO volvió a estar disponible para usuarios en México, luego de la suspensión de operaciones anunciada a finales de 2025.

La empresa detalló que, tras concretarse el convenio, se logró restablecer de manera acelerada la operación del servicio, lo que permitió reanudar gradualmente la atención a los usuarios en distintas zonas del país.

OMNi reactiva JÜSTO y avanza hacia el 100% de su operación

Tras la reciente adquisición, OMNi alcanzó acuerdos con colaboradores y proveedores, lo que permitió recuperar 80% de la capacidad operativa del supermercado digital en solo dos semanas.

La compañía señaló que el plan de reactivación continuará de forma progresiva hasta alcanzar el 100% de la capacidad instalada que JÜSTO tenía antes del anuncio de cierre, lo que incluye:

La integración de proveedores pendientes

La habilitación de zonas de entrega aún inactivas

La reactivación de convenios con plataformas aliadas como Rappi, Uber, DiDi y Amazon

Finalmente, OMNi reconoció y agradeció el compromiso de colaboradores y proveedores, quienes hicieron posible el regreso del servicio en un tiempo récord.

La empresa destacó que el entusiasmo de los usuarios y los pedidos registrados durante el primer fin de semana de operación refuerzan el compromiso de mantener la calidad y dedicación en esta nueva etapa de JÜSTO en México.