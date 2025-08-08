Grupo OMNi, encabezado por Moisés Chaves, firmó un acuerdo para comprar Marzam, empresa con más de 90 años en distribución de medicamentos en México.

La operación está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Objetivo de Grupo OMNi al comprar Marzam

La compra busca estabilizar y fortalecer la capacidad logística y financiera de Marzam, que abastece a más de 32 mil farmacias independientes en todo México.

En este sentido, Marzam ya cuenta con un plan operativo y financiero para asegurar su viabilidad a largo plazo y reforzar su papel como socio estratégico del sector público y privado.

Las negociaciones con acreedores comenzaron en la Convención Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas (ANADIM).

Grupo OMNi reafirma su compromiso con inversiones de largo plazo

Grupo OMNi reafirmó su compromiso con inversiones de largo plazo que impactan el bienestar social.

Así, confían en que la COFECE aprobará la compra de Marzam, que favorece la competencia, mejora la distribución de medicamentos y contribuye a la economía de más de 3 mil familias.