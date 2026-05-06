Conoce quién es Édgar López García, abogado que ha cobrado relevancia mediática por formar parte de la defensa legal de Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. Aquí te contamos sobre su perfil, trayectoria y participación en uno de los casos más mediáticos de Oaxaca.

¿Quién es Édgar López García?

Édgar López García es un abogado litigante mexicano conocido públicamente por ser integrante del equipo legal de defensa de Juan Antonio Vera Carrizal.

Ha participado activamente en audiencias, conferencias de prensa y posicionamientos públicos relacionados con el proceso judicial derivado del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, ocurrido en 2019 en Oaxaca.

En distintas ocasiones ha defendido públicamente la inocencia de Vera Carrizal y señalado presuntas irregularidades dentro del proceso judicial.

¿Qué edad tiene Édgar López García?

No hay información sobre la fecha de nacimiento de Édgar López García, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Édgar López García tiene esposa?

La vida personal de Édgar López García es privada, por lo que no se sabe si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Édgar López García?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Édgar López García tiene hijos?

No hay información disponible sobre si Édgar López tiene hijos, pues los datos públicos se centran en su labor como abogado.

¿Qué estudió Édgar López García?

Édgar López García se desempeña profesionalmente como abogado litigante, por lo que cuenta con estudios en Derecho, aunque no se han difundido públicamente detalles sobre la universidad donde cursó su formación académica.

¿En qué ha trabajado Édgar López García?

Édgar López es un abogado que ha tomado relevancia al ser el defensor de Juan Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos.