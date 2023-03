María Elena Ríos Ortíz compartió que logró que el juez de Oaxaca que ha denunciado de violentarla, Teódulo Pacheco, salga de su caso por intento de feminicidio.

De acuerdo con la saxofonista y activista, el juez Teódulo Pacheco fue retirado de su caso por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) tras las denuncias por presuntos actos de corrupción.

Asimismo, recordó que hace 3 años y 6 meses sufrió un intento de feminicidio por su expareja, Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, y que actualmente se encuentra prófugo.

“Buen día, mi nombre es María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente a un intento de feminicidio perpetrado con ácido por parte de Juan Antonio Vera Carrizal. El día de hoy, 9 de marzo de 2023 se cumplen 3 años y 6 meses desde que me quisieron matar, desde que Juan Antonio Vera Carrizal me quiso matar junto con 4 personas más. A la fecha, su hijo Juan Antonio Vera Hernández sigue prófugo de la justicia y yo buscando una justicia completa para mí y todas las mujeres de México”

María Elena Ríos compartió que el jueves 9 de marzo tuvo una audiencia donde solicitó recusar al juez Teódulo Pacheco Pacheco, luego de que cambió la medida cautelar de Vera Carrizal por arraigo domiciliario.

La saxofonista compartió que los magistrados resolvieron que el juez que había estado llevando su caso ya no conozca de su causa penal.

Si bien aseguró que es un gran logro el retiro del caso del juez Teódulo Pacheco, recordó que el TSJO no ha dado una resolución respecto a la impugnación al arraigo domiciliario.

Cabe recordar que el juez Teódulo Pacheco Pacheco se fue de vacaciones luego de otorgar el arraigo domiciliario a Carrizal Vera , cuando María Elena Ríos esperaba que se le notificara por escrito el fallo para poder impugnar la decisión.

Asimismo, lo acusó de hacer válidas pruebas de la defensa que no tenían sustento para cambiar la medida cautelar e ignorar sus argumentos y elementos de prueba al momento de solicitar que no se liberara a su agresor.

Por otra parte, María Elena Ríos denunció que la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal la ha intentado censurar.

Esto debido a que en la audiencia donde se recusó al juez Teódulo Pacheco se pidió que María Elena Ríos no hable del caso en redes sociales.

“Es lamentable que se insista, la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal, en callarme, pues sugirió que yo ya no diga nada en redes sociales y quiero que sepan ustedes que a mí no me pueden censura porque como todas las personas tenemos el derecho a la libre expresión mientras no digamos datos sensibles de la causa penal”

María Elena Ríos