María Elena Ríos denunció nuevas irregularidades en el proceso contra Juan Antonio Vera Carrizal, su agresor, quien busca llevar su proceso en libertad.

Desde redes sociales, María Elena Ríos compartió que solicitó la apelación sobre la decisión de cambio de medida cautelar que se le otorgó a su agresor de arraigo domiciliario.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no le ha dado seguimiento pese ha tener 22 días desde que interpuso el recurso; además; le cancelaron la audiencia que tenía programada para esta semana.

“Quiero compartirles que desafortunadamente aunque este proceso ha sido sabido a nivel nacional e internacional, pues las dilaciones no cesan y por tanto no se me permite una justicia pronta y expedita como marca la ley”

María Elena Ríos