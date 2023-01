María Elena Ríos aseguró que la suspensión de la medida de prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal es temporal y su agresor aún puede ser liberado, pues el cambio de medida cautelar no se ha ejecutado por falta de recursos.

Desde la conferencia mañanera del 26 de enero, Rosa Icela Rodríguez informó que el agresor de María Elena Ríos no saldrá de la cárcel, “al no existir las condiciones del traslado y vigilancia”.

Por ello, la saxofonista reiteró que el riesgo de que sea puesto en prisión domiciliaria es grande aún y, “en un país con 95% de inmunidad” eso significaría dejarlo en libertad.

María Elena Ríos pide no dejar su caso de lado; Juan Antonio Vera Carrizal puede salir en libertad

María Elena Ríos pidió no dejar de lado su caso pues se encuentra en riesgo ante la posibilidad de que dejen en libertad a su agresor, quien quiso matarla al lanzarle ácido encima.

María Elena recordó que Juan Antonio Vera Carrizal no ha sido excarcelado debido a una suspensión temporal por falta de personal.

Es decir, que al faltar los recursos humanos para poder realizarse, no se ha logrado excarcelar a su agresor y no por una suspensión a la resolución del juez Teódulo Pacheco Pacheco.

María Elena Ríos compartió que el 24 de enero recibió la notificación de un recurso de amparo dado por la jueza Martha Santiago Sánchez, quien aclaró que no habría excarcelación por el momento.

“La resolución de esta jueza es: por el momento no existen, por el momento, las condiciones adecuadas para un arraigo domiciliario, no es algo definitivo” María Elena Ríos

María Elena ya inició el proceso para apelar la decisión de cambio de medida cautelar, proceso que inició desde el 25 de enero, cuando se entregó la impugnación al juzgado pertinente.

Esta impugnación será evaluada por los magistrados de Oaxaca, así como las decisiones del juez que otorgó la prisión domiciliaria.

“Este procedimiento aún no ha terminado y aún existe una alta posibilidad de que Juan Antonio Vera Carrizal pueda regresar a su casa y con el poder adquisitivo que tiene en un país con 95% de impunidad, es sinónimo de libertad” María Elena Ríos

Juan Antonio Vera Carrizal no será excarcelado por falta de recursos: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez compartió desde la mañanera de AMLO que en el caso de intento de feminicidio de María Elena Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal no será excarcelado.

Sin embargo, aclaró que esto se debe a que Oaxaca no cuenta con los recursos humanos para poder pasar, de prisión preventiva a prisión domiciliaria.

Asimismo, aclaró que no se ha dado el cambio de medida preventiva debido a que el domicilio en el que sería recluido, la casa de su hija, no cuenta con las medidas mínimas de seguridad que garanticen que Juan Antonio Vera Carrizal no se evada de la justicia.

Además de que el estado considera inviable dar protección al acusado con una guardia permanente con 4 elementos en turno para la vigilancia del agresor de María Elena Ríos.