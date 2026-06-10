Las olas derivadas por el mar de fondo provocaron destrozos en la comunidad de Zipolite, Oaxaca, la tarde del miércoles 10 de junio de 2026.

En videos que circulan en redes sociales se muestra que restaurantes, palapas e inmobiliario quedaron con severos daños tras este fenómeno.

Guardia Nacional y autoridades locales de San Pedro Pochutla realizan recorridos en las zonas más afectadas en Zipolite, así como en:

Puerto Ángel Mazunte San Agustinillo Huatulco Zicatela

En respuesta a los daños por el mar de fondo, las autoridades confirmaron apoyos a pescadores, además de activar la bandera negra en Zipolite.

Confirman apoyos a pescadores tras destrozos por mar de fondo

En entrevista con medios, el presidente municipal de San Pedro Pochutla, Amado Rodríguez Jijon, informó que se reunirá en próximos días con pescadores y afectados por el mar de fondo.

Agregó que se instalarán conversatorios para cuantificar las afectaciones y adelantó que se entregarán despensas a modo de apoyo para alrededor de 500 pescadores, ya que es el sector más afectado.

En cuanto a los daños hasta ahora confirmados, Amado Rodríguez Jijon habló de destrozos en 9 restaurantes, sin que hasta ahora se tenga información de personas heridas.

Mar de fondo provoca destrozos en Zipolite, Oaxaca (Especial)

Activan bandera negra por mar de fondo en Zipolite, Oaxaca

En sus redes sociales, la presidenta del DIF Municipal, Alejandra Ortíz Ruschke, pidió a la ciudadanía y turistas a mantener precauciones por el mar de fondo.

Asimismo, recordó que se activó la bandera negra en la playa de Zipolite, debido al riesgo extremo para la vida y bienestar de las personas.