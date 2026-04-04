Autoridades de seguridad informaron que el fenómeno de mar de fondo comenzó a impactar zonas costeras de Puerto Escondido, lo que obligó a implementar medidas preventivas y a solicitar la evacuación de negocios y áreas cercanas al mar en playas con mayor riesgo.

Bandera roja en Puerto Escondido: prohíben ingresar al mar

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que alrededor de las 13:00 horas se detectó el incremento del oleaje en las playas Playa Marinero y Playa Zicatela, donde el agua comenzó a alcanzar establecimientos ubicados en la franja costera. Ante esta situación, salvavidas y personal de Protección Civil iniciaron el retiro preventivo de personas y comerciantes.

Las autoridades señalaron que el fenómeno se caracteriza por oleaje largo y continuo generado por tormentas en mar abierto, lo que puede provocar corrientes peligrosas, aumento del nivel del mar y riesgo para quienes se encuentren en la playa o dentro del agua.

Como medida de seguridad, se emitió bandera roja en la zona costera, lo que implica la prohibición total para ingresar al mar y el cierre del puerto a todo tipo de navegación. Esta señalización se aplica cuando las condiciones representan un riesgo elevado para bañistas, pescadores y prestadores de servicios turísticos.

Las autoridades recordaron el significado del sistema de banderas: la roja indica peligro alto y restricción de actividades acuáticas; la amarilla llama a extremar precauciones ante condiciones inestables; y la verde señala que el mar presenta condiciones favorables para el ingreso.

Asimismo, se exhortó a habitantes y visitantes a mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar caminar cerca de la rompiente y retirar mobiliario o equipo instalado en la franja de arena. También se recomendó respetar las indicaciones de salvavidas y personal de Protección Civil mientras persista el fenómeno.