El senador de la República Antonino Morales aseguró que la bancada de Morena llega al periodo ordinario de sesiones unida y con la fuerza necesaria para aprobar las iniciativas que presente la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador oaxaqueño indicó que el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional dará prioridad a la Ley Aduanera, Ley General de Salud y al paquete económico 2026, donde se incluye el presupuesto del año que entra.

Asimismo, adelantó que Morena presentará reformas a las leyes secundarias para regular a los jueces sin rostro y dar otras herramientas al Poder Judicial que ayuden a combatir de mejor manera al crimen.

“Modificar la Ley de Amparo para reducir los tiempos en todos los procedimientos es muy relevante para que la justicia sea expedita” Antonino Morales, senador de la República

Jueces sin rostro debe ser una medida temporal: Antonino Morales

Siguiendo con el tema, Antonino Morales consideró que la figura de los jueces sin rostro debe ser una medida temporal y aplicarse siempre previa solicitud del Ministerio Público o la autoridad judicial competente.

Sin embargo, destacó su utilidad para combatir de mejor manera al crimen organizado, junto con otras reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que tengan como fin una impartición de justicia más ágil.

“La presidenta está comprometida con fortalecer los mecanismos para combatir delitos de alto impacto, por lo que enviará una propuesta de Ley General contra la Extorsión, de tal manera que se persiga de oficio en todo el país, lo que implicará una modificación al artículo 73 constitucional” Antonino Morales, senador de la República

Por otro lado, el senador morenista adelantó que impulsará reformas con miras a proteger el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos originarios y afromexicano para evitar que se repitan plagios como el de Adidas al pueblo de Villa Hidalgo Yalalag.

Finalmente, señaló que presentará una iniciativa de ley para que la expedición de títulos profesionales sea más sencilla, pues en la actualidad el trámite puede tardar un año o incluso más.