Antonino Morales, senador por Oaxaca, afirmó que la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca el cierre de un poder que perdió contacto con la ciudadanía, caracterizado por opacidad y privilegios.

Este ciclo agotado dio prioridad a los poderosos sobre las mayorías y concluye con una renovación judicial, dijo.

Renovación del Poder Judicial dará justicia a la ciudadanía: Antonino Morales

Antonino Morales destacó que el 1 de septiembre inicia una nueva etapa en la SCJN, con juzgadores elegidos por voto popular.

Su labor estará enfocada en impartir justicia equitativa, servir a la ciudadanía y eliminar la corrupción y el favoritismo que caracterizó a la administración anterior, enfatizó.

Antonino Morales celebra presidencia de Hugo Aguilar Ortiz

El legislador Antonino Morales celebró la próxima toma de protesta de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la renovada SCJN.

En su mensaje, destacó su compromiso con austeridad, honradez y cercanía con la gente, asegurando que restablecerá la credibilidad y eliminará prácticas de nepotismo y corrupción desde la cima de la institución.

Por último, enfatizó que este cambio representa la promesa de devolver a la ciudadanía el control de sus instituciones, garantizando que la justicia sea un derecho accesible para todos.