La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ya investiga el asesinato de Amy Navarrete, excandidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno municipal de Matías Romero.

“Inician investigaciones tras agresión armada en Paso Guayabo, Matías Romero”, detalló la Fiscalía de Oaxaca, tras los hechos ocurridos la noche del martes 8 de septiembre durante la celebración tradicional del “Lavado de Ollas” en la comunidad.

En las primeras acciones la Fiscalía de Oaxaca precisó que se desplegó los trabajos ministeriales y actos de investigación, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec.

Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato de Amy Navarrete, excandidata del PVEM (Fiscalía de Oaxaca)

Amy Navarrete muere tras ataque directo: Fiscalía de Oaxaca

Ante los detalles del asesinato de Amy Navarrete, la Fiscalía de Oaxaca detalló que su muerte fue tras un ataque directo.

“De acuerdo con los datos preliminares, un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas”. Fiscalía de Oaxaca

Por lo que tras el asesinato de Amy Navarrete, elementos del Gabinete de Seguridad ya han desplegado un operativo y reforzaron las labores de patrullaje y vigilancia preventiva en la zona para dar con los responsables.

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca detalló que además del asesinato de Amy Navarrete, dos hombres más murieron en el lugar, uno identificado como el fotógrafo de la excandidata del PVEM, y un hombre más sin aún ser identificado.