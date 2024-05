En pleno cierre de campaña, la candidata de Morena, Rosalinda López García fue atacada a balazos en Matías Romero, Oaxaca.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 29 de mayo en la explanada de 4 Vientos, punto donde la abanderada guinda llevaría a cabo su evento político.

Conviene señalar que Rosalinda López García resultó ilesa de la agresión, pues ella aún no se encontraba en el lugar de los hechos que ocurrieron en Matías Romero, Oaxaca.

Este atentado se da en medio de un panorama violento para aquellos que aspiran a algún cargo en las elecciones 2024 México, pues hasta este 29 de mayo, han asesinado a 28 candidatos y candidatas.

Hay un herido tras el ataque a balazos en el cierre de campaña de Rosalinda López García

Un integrante de Los Soberanos de Juchitán, grupo musical que amenizaría el cierre de campaña de Rosalinda López García, resultó herido tras el ataque a balazos.

En tanto que la candidata de Morena realizó una transmisión en vivo para confirmar el atentado en Matías Romero, Oaxaca.

“Acaban de tirar balas con arma de fuego y lo que más me duele y más me molesta es que atenten contra la vida de los demás que no la deben” , dijo Rosalinda López García

Además, la candidata en Matías Romero lamentó que una persona inocente haya resultado lesionada, pues según sus palabras, la agresión se originó por el “odio” hacia ella.

“Si tanto es el odio y el miedo hacia mí, que fuera contra mí, no con personas inocentes” Rosalinda López García, candidata de Morena

Rosalinda López García mostró que pese al ataque a balazos, sus simpatizantes continuaron en el cierre de campaña mostrándole su apoyo.

“Estoy acá arriba a pesar de lo que pasó y lo que más duele es que sean tan cobardes, que jueguen con la vida de niños, de niñas, de nuestros adultos” Rosalinda López García, candidata de Morena

Entre lágrimas, Rosalinda López García, candidata de Morena en Matías Romero, Oaxaca, reportó un lesionado tras ataque en su cierre de campaña pic.twitter.com/vKBUYZTT2l — Azucena Uresti (@azucenau) May 30, 2024

¿Cómo fue el ataque a balazos? La agresión en Matías Romero, Oaxaca fue captada en video

El ataque a balazos que sufrió Rosalinda López García, fue realizado por un sujeto a bordo de una motocicleta, según refirió la propia candidata en Matías Romero, Oaxaca.

Según medios locales, los agresores iniciaron las detonaciones con arma de fuego contra la banda musical que amenizaría dicho cierre de campaña.

Mientras que videos que han sido difundidos en redes sociales, captaron el ataque a balazos que ocurrió en medio de una multitud, en la que también se encontraban niñas y niños.

“Disparos, están disparando”, se escucha a la persona que grabó el material, mientras los asistentes del evento se tiran al suelo con el fin de protegerse de la ráfaga de balas.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades de Oaxaca no se han pronunciado en torno al ataque a balazos ocurrido en el cierre de campaña de Rosalinda López García.