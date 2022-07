Ximena Montserrat Martínez Rangel, adolescente de 16 años de edad, fue asesinada en el municipio de Galeana, Nuevo León, el pasado domingo 3 de julio. Su familia exige justicia por el feminicidio.

A través de redes sociales, la familia de Ximena Montserrat Martínez Rangel ha compartido los detalles del feminicidio de la joven y exigen que el caso se investigue con perspectiva de género, sin revictimización .

De acuerdo con el relato de los papás de Ximena, el domingo 3 de julio la adolescente salió de su casa en la comunidad Santa María Ramos, Galeana, Nuevo León.

La víctima acudió con una de sus hermanas a la plaza de la comunidad, una actividad que realizaban cada fin de semana, pero en el camino, una camioneta con 4 hombres comenzó a seguirlas.

Según la denuncia de la familia de Ximena Montserrat, los 4 hombres en la camioneta le insistían que se subiera a platicar y en medio de la desesperación por intentar volver a su casa, su hermana ya no la encontró.

Dos horas después de esto, Ximena fue abandonada por sus agresores en un campo y, aún con vida, pidió ayuda a pesar de las heridas por arma blanca en su cuerpo.

Una vez en el hospital, la adolescente murió a causa de la agresión y se le informó a la familia que también habían signos de abuso sexual, incluso la joven alcanzó a decir que fue víctima de violación.

La familia de Ximena Montserrat Martínez Rangel denunció que medios de comunicación indican que algún agresor de la adolescente era su novio y que los conocía, sin embargo, esto no es verdad.

“En las noticias dicen que el hombre que me hizo daño era mi novio, mi ex novio, de hecho también dicen que yo andaba con ellos pero ninguno dice la verdad; no los conocía y mucho menos sabía que me quitarían la vida”.

Carta escrita por los papás de Ximena