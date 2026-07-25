La Huasteca permanece en el abandono por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León, pese a su enorme potencial ambiental y turístico, denunció Waldo Fernández.

“Es increíble que tengamos un espacio natural de clase mundial a sólo 25 minutos del centro de Monterrey y siga descuidado”. Waldo Fernández, aspirante de la gubernatura de Nuevo León

El senador con licencia añadió su incredulidad ante el descuido de La Huasteca, que describió como un espacio natural de clase mundial, sin necesidad de recorrer horas para llegar a una montaña como en otros países.

Waldo Fernández propone proteger La Huasteca ante abandono estatal (Cortesía)

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional realizó un recorrido por la zona de Guitarritas, invitado por la asociación civil Escalada Libre.

Waldo Fernández propone una estrategia de turismo sustentable para proteger La Huasteca

Waldo Fernández señaló que una estrategia de turismo sustentable permitiría generar recursos para proteger el área natural en La Huasteca, con guardabosque, infraestructura y vigilancia.

“Podríamos tener guardabosques, infraestructura y vigilancia suficientes para respetar la vocación ambiental de La Huasteca”.

Fernández también lamentó que sean los ciudadanos y las asociaciones quienes tengan que realizar labores de limpieza y rehabilitación en el lugar:

“Es una pena que asociaciones civiles tengan que borrar graffiti y recuperar espacios cuando esa responsabilidad le corresponde al Estado”, dijo.

Además, advirtió sobre la presencia de tiraderos clandestinos de escombro en el cauce del río, lo que representa un riesgo ante futuras lluvias.

Por lo que resaltó la necesidad de coordinar al Estado, la Federación y el Municipio para proteger La Huasteca, además “poner orden al caos que vive Nuevo León”.