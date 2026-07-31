Waldo Fernández, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, advirtió que la extorsión contra pequeñas y medianas empresas representa una amenaza para la competitividad de Nuevo León y podría afectar la llegada de nuevas inversiones al estado.

El morenista señaló que, si bien compañías internacionales como Kia mantienen su confianza para invertir en la entidad, varios de sus proveedores enfrentan presuntos actos de corrupción y extorsión que dificultan el desarrollo de sus actividades.

Waldo Fernández pide garantizar certeza jurídica para atraer inversiones a Nuevo León

Waldo Fernández sostuvo que es necesario erradicar las prácticas de extorsión que afectan a las empresas proveedoras, al considerar que este tipo de conductas genera incertidumbre y pone en riesgo el crecimiento económico del estado.

En ese sentido, afirmó que la ampliación de las inversiones de Kia refleja la capacidad de las y los trabajadores de Nuevo León y la fortaleza de su industria; sin embargo, subrayó que corresponde a las autoridades ofrecer certeza jurídica, facilitar la creación de empleos y brindar condiciones que favorezcan la inversión, en lugar de convertirse en un obstáculo para el sector productivo.

Finalmente, el senador con licencia hizo un llamado a empresarios y ciudadanos para denunciar los casos de extorsión y aprovechar las herramientas contempladas en la nueva legislación federal para combatir este delito, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y la confianza de los inversionistas en Nuevo León.