El candidato a presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, abandonó el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León.

Su salida quedó captada en video, mismo que ha circulado por redes sociales, pues el candidato Mauricio Fernández abandonó la sede del órgano electoral molestó, tras ser cuestionado sobre grupos rudos.

Cabe destacar que fue durante 2010 que Mauricio Fernández, como alcalde de San Pedro Garza García, creó el Grupo Especial de Policía para hacer el trabajo “rudo” para combatir el crimen organizado.

Dicho grupo fue financiado por empresarios privados, y acusado por presuntamente cometer ejecuciones y delitos en Nuevo León en 2016, no obstante, Mauricio Fernández niega que haya existido tal grupo criminal, pues fue disuelto a meses de ser instalado.

VIDEO: Mauricio Fernández abandona debate en San Pedro Garza García

La candidata de Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati, acusó a Mauricio Fernández de crear los “grupos rudos” en San Pedro Garza García, durante su gestión de 2009-2012.

La candidata emecista afirmó que el panista “ pactó” con el crimen organizado la seguridad del municipio de Nuevo León, lo que esta fuera de la ley.

Por ello, afirmó que no es verdad que Mauricio Fernández haya “blindado” al municipio, y que no pueden permitir que regrese a gobernar San Pedro Garza García.

“Un San Pedro seguro no se logra ni con pactos, ni con Grupos Rudos, yo ya expuse cómo sí, por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindo San Pedro, no es verdad, es un mito, lo que hizo fue pactar con el crimen organizado, hay reportajes periodísticos que lo confirman, Mauricio, comentas que arreglaste el tema de seguridad, los sampedrinos tenemos memoria, todos sabemos que existió los Grupos Rudos, los presumiste, los defendiste y aceptaste pagarlos. No podemos permitir que regreses y que lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley. Lo que hiciste es el problema, no es la solución, no juegues con los sampedrinos.” Lorenia Canavati

Ante el señalamiento, el candidato del PAN, molestó, acusó a su oponente de no tener idea de lo que dijo, y afirmó que inclusive hay una serie de reconocimientos por blindar a San Pedro Garza García, durante su periodo como alcalde .

Asimismo, señaló que él asistió a debatir, no a exponer “chismes”, por lo que se retiró “con respeto” del debate organizado por el órgano electoral rumbo a las elecciones 2024.

“Perdón, yo me voy, porque no tengo que venir a un debate a que me este acusando de estupideces una señora que no tiene la menor idea de lo que esta pasando, yo me retiro con mucho respecto, no puede ser posible que no sepan ni de los temas (...) Que aprenda a debatir hombre, no a regar chismes”. Mauricio Fernández

ABANDONA MAURICIO FERNÁNDEZ DEBATE DEL IEE POR TEMA DE 'GRUPOS RUDOS'



Luego de ser señalado por presuntamente trabajar con 'Grupos Rudos' durante sus administraciones anteriores, el candidato a la alcaldía de San Pedro por el PAN abandonó el debate en el Instituto Estatal… pic.twitter.com/Pl3sulgyzh — El Horizonte (@ElHorizontemx) May 6, 2024

Mauricio Fernández asegura que se retiró del debate porque no había derecho de réplica

Posteriormente, debido a la difusión que tuvo el video del candidato panista, Mauricio Fernández aclaró a través de X lo que vivió durante el debate y porqué abandonó el evento.

“No estoy de acuerdo que con tanta ligereza y facilidad vengan a insultar, mentir y desprestigiar, yo no voy a perder mi tiempo ni el de los ciudadanos”, acusó el candidato panista.

Posteriormente, en video, Mauricio Fernández señaló que ante las acusaciones en su contra, no se podía quedar callado, sin embargo, en el debate no le dieron el derecho de réplica .

Por ello, acusó el candidato de San Pedro Garza García, decidió irse del evento, pues afirmó que no se trató de un debate y que las acusaciones que hizo la candidata en su contra no cuentan con pruebas.

“Nomas compartirles, porque no me podía quedar callado ni decirles que no pasó nada, me invitaron a un debate del Instituto Electoral que al final de cuentas pues no fue debate porque una de las señoras que estaba ahí con mucha inmoralidad me acusa de delitos federales de hace 15 años, pues obviamente sin ninguna prueba, y francamente pues no me podía quedar callado y como no había derecho de réplica pues me fui, pero digo, tan sencillo como eso no se preocupen, pero francamente no pasó a creer cómo gente con tan poca inmoralidad aspire a dirigir San Pedro Garza García”. Mauricio Fernández

Sobre el debate de hoy del @ieepcnlmx …



Candidato a la alcaldía de San Pedro Garza García pic.twitter.com/WPNzl7DOL8 — Mauricio Fernández (@MauricioFdzGa) May 6, 2024

