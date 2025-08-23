En lo más tierno que verás en el día, se dio la noticia del nacimiento de un capibara en Bioparque Estrella Monterrey.

Fue a través de redes sociales de Bioparque Estrella Monterrey donde se anunció la llegada de este capibara bebé, causando sensación de forma inmediata.

Capibara bebé de Bioparque Estrella Monterrey ha sido cuidado para asegurar su salud

En las publicaciones en Instagram de Bioparque Estrella Monterrey, se deja en claro que el capibara bebé nació sano y sin complicaciones.

Aunque el personal de Bioparque Estrella Monterrey señala que aún así se han mantenido monitoreando a esta cría para asegurar que se adapte al lugar.

Capibara bebé de Bioparque Estrella Monterrey (@bioparqueestrellamty)

Entre los datos del nacimiento de este animalito, aclaran que fue un parto natural; ninguno de los veterinarios del parque tuvo que intervenir en el nacimiento.

Claro que posterior a esto se hizo una revisión general y exhaustiva de la cría, para determinar que estuviera sano al 100%, así como eliminar posibles inconvenientes.

Afortunadamente, todo estaba bajo control, lo que ha ayudado al capibara bebé a adaptarse rápidamente al clima y todo lo relacionado con su nuevo hogar.

Nacimiento del capibara bebé es muy importante para Bioparque Estrella Monterrey

Las responsables de Bioparque Estrella Monterrey mencionan que el nacimiento del capibara bebé es muy importante para el lugar.

Esto debido a que la llegada del capibara bebé significa que los animales, en este caso la mamá y el papá de la cría, ya se sienten cómodos en Bioparque Estrella Monterrey.

Es por ello que se han comenzado a reproducir, han aceptado al parque como su hogar y no tienen problemas con hacer una familia ahí, como si se tratara de su hábitat natural.

Lo cual no solo ayuda a atraer más visitantes y el negocio en general, también es un paso en cuanto a la conservación de esta especie.

Si bien no se trata de una en peligro de extinción, el tener más capibaras bebés ayudan a que esta mantenga su población estable en todo el mundo.