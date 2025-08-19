Sin duda los capibaras son los animales del momento y en tendencia en todo el mundo, sin embargo, son más especiales de lo que imaginas.

Por lo que te contamos en qué países en el mundo tienen capibaras en libertad, pues en México no lo encontrarás en la naturaleza.

¿En qué países tienen capibaras en libertad?

El famoso roedor caviomorfo y de mayor tamaño en el mundo, capibara es originario de gran parte de los países de Sudamérica, por lo que podrás encontrarlos en libertad en:

Brasil

Venezuela

Colombia

Argentina

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Perú

Ecuador

Guyana

Países ideales para encontrar capibaras en libertad debido a que este roedor prefiere un hábitat refrescante por lo que es fácil verlos cerca de ríos, lagunas, pantanos y estuarios.

Sin embargo, además de encontrar capibara en libertad en estos países de Sudamérica, también viven en cautiverio para su preservación en zoológicos, parques y zonas protegidas.

Solo estos países en el mundo tienen capibaras en libertad y ninguno es México (Especial )

¿En qué países tienen capibaras en cautiverio?

Aunque gran parte de los capibara viven en libertad en sus países de origen, también este roedor vive en cautiverio, donde varios zoológicos del mundo adaptan un sitió especial para su vida.

Aunque, no en todos los zoológicos del mundo podrás encontrar capibaras, ya que en los países que tienen este peculiar roedor en cautiverio son:

México

España

Estados Unidos

Japón

Solo estos países en el mundo tienen capibaras en libertad y ninguno es México (Especial )

¿En qué país no hay capibaras?

Aunque el capibara es originario de varios países de Sudamérica, existe uno no se encontraran estos roedores.

Dicho país en el que no hay capibaras es Chile, siendo el único país donde no habitan naturalmente.

Debido a que Chile no cuenta con ecosistemas que cumplan con estas necesidades de los capibaras.

¿Dónde ver capibaras en México?

Aunque en México los capibaras no están en libertad, sí podrás conocerlos en varios zoológicos del país.

Por lo que si quieres ver capibaras en México, los lugares donde podrás conocerlos son:

Acuario Michin en la Ciudad de México Parque Ecológico Zacango en el Estado de México Zoológico de Guadalajara en Jalisco Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México Zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México