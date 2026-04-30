Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú celebraron el Día de las Infancias con el evento “Celebremos niñas y niños”, realizado en la Arena Monterrey, que contó con la presentación estelar de la cantante infantil Lara Campos.

El festejo, organizado por el DIF Nuevo León, reunió a más de 10 mil asistentes, entre niñas, niños y sus familias, en una jornada enfocada en promover la convivencia y el bienestar de la niñez.

Mariana Rodríguez impulsa celebración para niñas y niños con música y actividades

Durante el evento, Mariana Rodríguez destacó la importancia de brindar espacios de alegría y desarrollo para las infancias, al reiterar que son una prioridad para el gobierno estatal.

Como parte de la celebración, Samuel García y Mariana Rodríguez convivieron con las familias e incluso realizaron una lluvia de pelotas para las y los asistentes, fortaleciendo el ambiente festivo.

Nuevo León festeja a la niñez con Samuel García, Mariana Rodríguez y Lara Campos. (Cortesía)

Las niñas y los niños disfrutaron de concursos, dinámicas y premios, además de un ambiente de música y sana convivencia. La presentación de Lara Campos destacó por su energía y conexión con el público, generando entusiasmo entre las familias.

Previo al espectáculo principal, la artista Ana Sofi W animó a los asistentes, preparando el escenario para el concierto.

Con este tipo de actividades, el DIF Nuevo León y el gobierno estatal reafirman su compromiso con la primera infancia, promoviendo espacios de recreación, integración familiar y bienestar para las niñas y niños del estado.