El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró la primera edición del foro mundial de electromovilidad America’s Mobility of the Future, celebrada estos 6 y 7 de junio en Cintermex.

En esta primera edición participan 30 empresas que expondrán los últimos avances tecnológicos en electromovilidad, transportación inteligente, vehículos de energía renovable, infraestructura y logística sustentable.

Ello, con el objetivo de incentivar el intercambio tecnológico y la generación de conocimientos, informó Samuel García.

Ofrece Samuel García conferencia magistral en el primer America’s Mobility of the Future de Monterrey

Durante la inauguración del America’s Mobility of the Future en Monterrey, Samuel García dictó la conferencia ‘Mobility of the future: what are goverments doing?’

En su mensaje, el mandatario destacó que la inversión extranjera directa es un indicador económico más que ha rebasado su administración.

Así, Samuel García precisó que durante el sexenio anterior se captaron 13 billones de dólares; mientras que en lo que va del actual gobierno se han recibido 20 billones de dólares de IED; unos 400 mil millones de pesos de inversión y capital privado.

“400 mil millones de pesos para mejorar el empleo, las prestaciones, la calidad de vida, y es 3 veces el equivalente al presupuesto de Nuevo León, que hoy asciende a 140 mil millones” Samuel García, gobernador de Nuevo León.

America’s Mobility of the Future consolida a Nuevo León como hub mundial de la electromovilidad: Samuel García

Nuevo León es hoy en día un hub de electromovilidad, que bien integrado con América del Norte es apenas el despegue del Estado, aseguró el gobernador Samuel García.

Y la electromovilidad en el Estado destaca no sólo en autos, sino en transporte público, camiones de carga, de pasajeros, vagones, trenes y todo lo relacionado a la industria, indicó.