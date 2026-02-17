El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, junto a la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezó la apertura del Multideportivo Víboras en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consolidando un nuevo espacio para el impulso del deporte universitario.

La ceremonia reunió a autoridades estatales, académicas y estudiantes, quienes atestiguaron el corte de listón de un complejo que busca fortalecer la formación integral de los futuros profesionales de la salud mediante la actividad física y la convivencia.

“Un fuerte aplauso al gobierno, a la uni porque ni todos los estados juntos, ni todos juntos alcanzan a Nuevo León. Primer lugar en todo y eso es gracias a que esta universidad ha dado grandes profesionistas, grandes doctores” Samuel García, gobernador de NL

Multideportivo Víboras fortalece infraestructura deportiva en Nuevo León

Durante su mensaje, el gobernador destacó el papel de la UANL en la preparación de talento médico para el estado; asimismo, subrayó que actualmente, se forman alrededor de 9 mil estudiantes de medicina, lo que fortalece el sistema de salud de Nuevo León.

El Multideportivo Víboras impulsa salud y deporte universitario. (cortesía)

El recorrido incluyó la cancha de voleibol playero, dos cajas de bateo, espacios para basquetbol y tenis, además de una cancha multifuncional para fútbol soccer, americano y tochito.

En el evento también participó el rector Santos Guzmán López y el director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Óscar Vidal Gutiérrez, quien adelantó la próxima apertura de una Clínica de Investigación de Autismo.

Asimismo, se inauguró la cancha número 440 del programa estatal “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, estrategia que contempla la construcción de 500 espacios deportivos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al cierre del evento, el mandatario estatal participó en una cascarita con estudiantes, donde anotó un gol y convivió con la comunidad universitaria, en un ambiente que combinó entusiasmo académico y espíritu deportivo.

Con esta obra, Nuevo León refuerza su infraestructura universitaria y avanza en su meta de consolidarse como referente nacional en educación, salud y deporte.