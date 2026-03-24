El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la entrega de constancias de la cuarta generación de participantes del programa “Maneja Seguro”, el cual ya superó los mil 200 beneficiarios, donde se apoya con capacitación gratuita en reglamento vial y manejo práctico.

Monterrey impulsa capacitación vial gratuita con Maneja Seguro

La ceremonia se llevó a cabo en la Dirección de Tránsito, donde 300 personas recibieron su constancia tras haber concluido de manera satisfactoria el curso. Este programa es impulsado por el DIF de Monterrey con el objetivo de ofrecer una capacitación integral en temas de:

Reglamento vial

Manejo básico

Habilidades prácticas

“Maneja Seguro” tiene como propósito brindar herramientas útiles para las y los conductores de Monterrey, con el objetivo de tener una mejor movilidad diaria. Además, con este curso los y las participantes obtienen un comprobante con el que pueden tramitar sin costo el visto bueno de aptitud para conducir.

Monterrey impulsa capacitación vial gratuita para la ciudadanía (cortesía)

Las autoridades señalaron que este programa ha ayudado a cientos de personas, especialmente mujeres, quienes han fortalecido su autonomía y han podido mejorar la calidad de vida de sus familias.

Finalmente, se destacó que con “Maneja Seguro”, Monterrey apuesta por brindar programas que impulsen las habilidades prácticas y que fortalezcan el bienestar y desarrollo del municipio.