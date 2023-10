¿Peligran aspiraciones de Samuel García? Tribunal le dice que Congreso debe decidir si le da licencia o no para que participe en las elecciones 2024.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, fue rechazado por la Sala Superior del Tribunal Electoral en su solicitud para separarse del cargo y contender por la Presidencia de México.

Esto porque el Tribunal ordenó que el Congreso es quien debe decidir si se le da licencia o no para seguir con sus planes de obtener la candidatura federal de Movimiento Ciudadano.

Así pues, Samuel García y sus aspiraciones políticas están en manos del órgano administrativo estatal, siendo este último un opositor de las mismas, según el gobernador de Nuevo León.

Tribunal le dice a Samuel García que sus aspiraciones las debe decidir el Congreso

Tras sesionar y analizar la queja emitida por Samuel García donde solicitó una licencia de su cargo como gobernador, el Tribual rechazó el proyecto del emecista.

En él, Samuel García pedía un permiso para suspender sus funciones hasta un lapso de seis meses como titular de Nuevo León en sus aspiraciones a la candidatura presidencial.

Sin embargo, los magistrados, quienes resolvieron el caso con 4 votos en contra y 2 a favor, sentenciaron que el Congreso debe decidir si la petición de licencia procede o no .

Lo cual no ha sucedido porque en la administración local no existe dicha solicitud, es decir, Samuel García no ha expresado sus aspiraciones políticas al Congreso de manera formal.

“La demanda del actor es a mi juicio improcedente [...] A la fecha no hay constancia fehaciente de que haya solicitado una licencia temporal al Congreso”. Janine Otálora, Tribunal Electoral

Cabe destacar que Samuel García se dirigió al Tribunal en primera instancia porque el gobernador ha tenido diferencias con algunos allegados e integrantes del Congreso.

Por ende, considera que sus aspiraciones de buscar la candidatura emecista rumbo al 2024 y obtener una licencia para ello peligran por el veredicto de quien debe decidir, según el Tribunal.

#Boletín | La #SalaSuperior desestimó la petición de Samuel García de pronunciarse sobre su derecho a solicitar licencia temporal.



📰 https://t.co/KNPe9uVQQy pic.twitter.com/lAV8vqIvvA — TEPJF (@TEPJF_informa) October 18, 2023

¿El Congreso frena las aspiraciones de Samuel García? Esto se sabe sobre si le dará licencia

Previo a la resolución del Tribunal, los dirigentes de la oposición Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD) habían compartido una advertencia para Samuel García.

En ella acusaron al gobernador de cometer “persecución política ” en contra de los diputados locales y alcaldes del Frente Amplio por México en razón de sus aspiraciones presidenciales.

Asimismo recordaron que hay mayoría de funcionarios panistas y priístas en el Congreso, por lo que podría suceder que le nieguen la licencia si llega a solicitarla.

No obstante, la sentencia del Tribunal deja en manos del Congreso la decisión de si Samuel García obtiene dicha licencia o se acaba su camino por la presidencia de México.