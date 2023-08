El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que respeta la pluralidad y por lo tanto el rompimiento y posible salida de Enrique Alfaro del partido es una decisión personal.

No obstante, aclaró que el único punto de divergencia fue no sumarse a la descalificación contra la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por lo que Dante Delgado dijo no saber si ello ha sido el detonante de algo más.

No obstante, todo apunta a que se trata de la imposición del discurso de no ir en alianza en las elecciones 2024 lo que tiene molesto a Enrique Alfaro.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todas y todos. Sobre las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y, por lo tanto, su decisión personal. El gobernador ya se había pronunciado al respecto y lo respeto.” Dante Delgado. Líder de Movimiento Ciudadano

Dante Delgado: En 2024 nos vamos a poner a prueba todos

El líder de Movimiento Ciudadano manifestó que en las elecciones 2024 se van a poner a prueba a todos, ello luego de que han insistido a lo largo del sexenio que van a ir sin alianzas.

El líder naranja manifestó en sus redes sociales que el partido está por encima de las decisiones de cada persona.

“Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y todos.” Dante Delgado. Líder de Movimiento Ciudadano

Dante Delgado recordó que Jalisco siempre ha estado en el centro de la toma de decisiones del partido y que tiene la coordinación de senadores, la presidencia del Consejo Nacional, etcétera.

¿Qué dijo Enrique Alfaro contra su partido? Denuncia imposición y sometimiento

Enrique Alfaro dijo el martes 22 de agosto que no tiene interés de seguir en el partido ya que se impone una manera única de pensar.

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que, simple y sencillamente, nos quieren someter a todos a la voluntad de quienes coordinan en partido a nivel nacional” Enrique Alfaro. Gobernador Jalisco

Enrique Alfaro acusa a Movimiento Ciudadano de no tener metas claras (Eduardo Díaz)

¿Enrique Alfaro apoya a Xóchitl Gálvez?

Cabe recordar que Clemente Castañeda, senador por Jalisco y cercano a Enrique Alfaro, planteó al inicio de los procesos internos rumbo a las eleciones 2024, que si Xóchitl Gálvez está participando y tiene grandes posibilidades de ser la candidata de oposición, Movimiento Ciudadano tendría que evaluar sumarse a Va por México.

Rápidamente en la dirigencia de Movimiento Ciudadano insistieron en que no van a ir en alianza en 2024, independientemente de quién sea candidato o candidata. Xóchitl Gálvez estará pronto en Jalisco com parte de sus recorridos.

No obstante, el gobernador dijo que recibirá a quien acuda a su estado y dijo directamente que no se uniría a Xóchitl Gálvez, ni a Va por México porque está centrado en gobernar su estado.

Enrique Alfaro y su pleito con la Universidad de Guadalajara

Respecto a las descalificaciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cabe recordar que ha sido constante la pelea entre el gobierno estatal contra la Universidad de Guadalajara, quien organiza ese evento.

En plena pandemia, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara , fue galardonada en España con el importante Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020.

Jalisco en el ojo público por violencia

Estas declaraciones de conflicto al interior de Movimiento Ciudadano se dan en el contexto en el que Jalisco es foco de atención por las fosas clandestinas, desapariciones y call centers de la delincuencia organizada.

Aún sigue sin resolverse el caso de cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, y a pesar de que han encontrado restos humanos, no corresponden a los cinco amigos de los que no se sabe su paradero desde hace más de una semana.