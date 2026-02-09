Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, anunció una colaboración estratégica con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el objetivo de fortalecer la inversión, el crecimiento y el fortalecimiento del sistema digital.

OCDE y Escobedo inician colaboración para fortalecer la inversión

El alcalde estuvo acompañado por Manuel Flores, coordinador del Programa de Política Regulatoria en América Latina, donde ambos reafirmaron su compromiso para impulsar la innovación de trámites y facilitar la inversión mediante herramientas tecnológicas que hagan procesos más ágiles, transparentes y eficientes.

Mijes explicó que con esta alianza se está trabajando en una agenda de trabajo que permitirá recabar información clave para elaborar un diagnóstico integral de los trámites municipales.

Escobedo fortalece su sistema digital con respaldo de la OCDE (Cortesía)

Asimismo, aseguró que su administración busca enseñar que se gobierna con evidencia y no con intuición, siguiendo el modelo de la 4T Norteña el cual asume una responsabilidad mayor a la hora de abrirse a un diagnóstico internacional y someter sus procesos a revisión técnica.

“No se trata solo de digitalizar trámites. Se trata de repensar el ciclo completo de la inversión desde la perspectiva del usuario: qué trámite inicia primero, cuál depende de otro, cuánto tiempo toma cada paso y dónde se generan cuellos de botella” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El alcalde detalló que esta colaboración está enfocada en modernizar la gestión pública local con trámites más simples, claros y digitales, con los que se mejora la experiencia de usuario y la eficiencia administrativa.

En Escobedo, los trámites de Desarrollo Urbano se realizan 100% en línea, lo que potencializa las inversiones. Además, con la Ventanilla Digital de Inversiones se generan más beneficios que impacten directamente en la comunidad.

Con esta alianza, Escobedo reafirma su compromiso de avanzar junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsando el crecimiento sostenible y equitativo, que genere oportunidades.