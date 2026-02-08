La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la instalación de una nueva unidad del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en el municipio de Escobedo, Nuevo León, con el objetivo de acercar la educación media superior a comunidades que históricamente han tenido menor acceso a este nivel educativo.

Tras el anuncio, el alcalde Andrés Mijes agradeció el respaldo del Gobierno Federal, al señalar que esta nueva preparatoria permitirá ampliar las oportunidades de formación académica y desarrollo para las y los jóvenes del municipio.

Andrés Mijes impulsa educación en Escobedo con respaldo de Claudia Sheinbaum

La nueva unidad académica se ubicará en la colonia Alianza Real, donde Andrés Mijes destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con la Federación para atraer más beneficios a la población y avanzar en el modelo de Crecimiento con Justicia.

Este es el modelo de trabajo que sí da resultados. Cuando Federación y Municipio suman esfuerzos, se logran avances concretos para Nuevo León y para nuestras familias. Andrés Mijes

El anuncio se suma a las acciones impulsadas por la 4T Norteña para fortalecer el apoyo a la juventud, mediante becas y una mayor oferta educativa que les permita continuar sus estudios sin abandonar sus metas personales y profesionales.

Claudia Sheinbaum y Andrés Mijes anuncian CBTIS en Escobedo (Cortesía )

Claudia Sheinbaum fortalece la oferta educativa en Escobedo

Como parte de esta estrategia integral, y en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), también se instalará en Villas de San Francisco una nueva unidad académica que contará con programas de nivel medio superior, superior y posgrado.

El respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido que la oferta educativa en Escobedo continúe creciendo y acercándose a quienes más lo necesitan.

De manera paralela, el Gobierno Municipal ha fortalecido el programa Becarios de la Transformación, que otorga apoyos semestrales a estudiantes, respaldado por una economía local sólida y políticas públicas enfocadas en la educación.

Con estas acciones, Escobedo consolida un camino en el que estudiar deja de ser un privilegio lejano y se convierte en una oportunidad real para que cada joven transforme su presente y construya su propio futuro.