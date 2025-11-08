En el marco del inicio del Mundial 2026, y con el objetivo de impulsar el talento deportivo de niñas, niños y adolescentes, el gobernador Samuel García Sepúlveda, encabezó el lanzamiento del programa “Adidas + Nuevo León”, una alianza entre el gobierno estatal y Adidas México.

El evento se llevó a cabo en el Macrocentro Bicentenario de la Independencia, donde el mandatario entregó kits deportivos a más de 200 participantes de entre 10 y 17 años provenientes de Centros Comunitarios.

Autoridades de Nuevo León y Adidas México presentan alianza deportiva rumbo al Mundial 2026. (Cinthya Gonzalez)

Samuel García impulsa el deporte en niñas, niños y jóvenes

Durante el evento, el gobernador anunció que los jóvenes que participen tendrán la oportunidad de asistir al Fan Fest y vivir de cerca las actividades del Mundial.

“Esta ciudad ganó para que haya dos juegos en marzo. Todavía andamos viendo qué equipo vienen, pero yo le propongo a Martha que los equipos de estos 200 niños que ganen los invito al palco a ver el Mundial en marzo, nos vamos así uniformados. Y los voy a invitar a los 200 niños al Fan Fest, los 200 que hoy están aquí vamos a ir al Fan Fest a disfrutar” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Asimismo, destacó que Nuevo León avanza en obras clave como carreteras, canchas, parques y aeropuerto, para garantizar que el estado esté listo para recibir el evento.

Por su parte, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, destacó que este programa promueve la igualdad y el derecho al deporte, al mismo tiempo que fortalece los valores familiares y comunitarios.

“El deporte es un derecho, es un derecho para todas y para todos ustedes, es un motor de transformación, porque estamos desarrollando capacidades para la vida, estamos desarrollando valores familiares, valores en cada uno de nosotros” Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión

Adidas México fortalece la colaboración social en Nuevo León

Esta iniciativa se consolida como la primera colaboración formal entre el Gobierno de Nuevo León y Adidas México, tras el éxito del evento “Goles por la Igualdad”, realizado en septiembre, que reunió a 280 niños y niñas de 19 Centros Comunitarios.

Asimismo, este programa forma parte de Adidas Social Impact 2025, centrado en tres ejes: acceso al deporte, igualdad e inclusión y cuidado del planeta, a través de acciones y alianzas estratégicas en distintas entidades del país.

Durante el evento, representantes de Adidas México, la Fundación Jorge Campos y la Secretaría de Igualdad e Inclusión participaron en una cascarita con los menores beneficiados, celebrando el inicio del programa.