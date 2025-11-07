El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, ha reafirmado su compromiso con la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres, pues junto a Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, el gobernador publicó el Decreto sobre Deudores Alimentarios, con el que se crea el Registro Estatal de Deudores de Alimentos.

El anuncio se llevó a cabo en el Salón Juárez de Palacio Nacional, donde el mandatario aseguró que se va a corregir lo que se tenía que haber hecho en administraciones pasadas.

“Vamos a dar todo por las mujeres, les va a salir muy caro ser irresponsables, porque a partir de hoy ese pelado que se fue y que en lugar de invertir en sus hijos gasta lujos en borrachera o en tonteras, los vamos a quebrar y no lo digo económicamente, los vamos a quebrar socialmente” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Nuevo León crea nuevas sanciones para deudores alimentarios

Durante su mensaje, Mariana Rodríguez destacó que con la publicación del Decreto sobre Deudores Alimentarios, el estado reafirma su compromiso en defensa a las madres, lo que representa protección para las niñas, niños y adolescentes.

“En Nuevo León ya no vamos a permitir que el abandono sea invisible. No se trata de castigar, sino de cuidar. Este registro busca recordarle a la sociedad que la paternidad es un acto de responsabilidad y de amor. Que ser padre no nada más es un título, es un compromiso de todos los días” Mariana Rodríguez, titular AMAR a Nuevo León

Gobierno de Nuevo León impulsa sanciones contra deudores alimentarios, protegiendo la integridad de niñas, niños y adolescentes (Cortesía)

Asimismo, señaló que la actual administración está construyendo un futuro donde las niñas, niños y adolescentes crezcan conociendo sus derechos.

¿Cuáles son las sanciones en Nuevo León para los deudores alimentarios?

De acuerdo con la titular de AMAR a Nuevo León, las nuevas sanciones por no pagar la pensión serán:

No podrán obtener o renovar su licencia de conducir

No podrán contraer matrimonio civil

No podrán participar en procesos de adopción

No podrán aspirar a cargos judiciales como jueces o magistrados

No podrán acceder a cargos públicos o ser candidatos de elección popular

No podrán participar en procesos de designación pública de organismos estatales o autónomos

Asimismo, cualquier autoridad, funcionario o persona que proteja a un deudor alimentario será sancionada. Además, las restricciones permanecerán hasta que los deudores cumplan con sus obligaciones.

Gobierno de Nuevo León impulsa sanciones contra deudores alimentarios, protegiendo la integridad de niñas, niños y adolescentes (Cortesía)

Esta reforma se une al proyecto de iniciativas impulsadas por el gobierno de Nuevo León como:

Registros estatales de agresores sexuales y violentadores familiares

Ley 3 de 3 contra la violencia que impide a agresores o deudores ocupar cargos públicos

Iniciativa penal para sancionar a quienes simulen menos ingresos para evadir la pensión con una pena de 2 a 5 años de prisión

Finalmente, Graciela Buchanan Ortega, secretaria de las Mujeres, señaló que el primer derecho, después de la identidad, es el derecho de los alimentos, por lo que es una obligación de los padres hacia los hijos.

Gobierno de Nuevo León impulsa sanciones contra deudores alimentarios, protegiendo la integridad de niñas, niños y adolescentes (Cortesía)

Con estas estrategias, el gobierno de Samuel García reafirma su compromiso con las mujeres y con la protección de las niñas, niños y adolescentes del estado, garantizando su desarrollo integral, respetando sus derechos.