Una familia murió intoxicada por posible inhalación de gas en la colonia Residencial San Cristobal, del municipio de Juárez, Nuevo León, caso que consternó a la sociedad neoleonense.

Ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío 28, la familia prendió un calentador que estaba conectado a una toma de gas que tenía fuga, de acuerdo con relatos de vecinos

Las alertas a las autoridades se hicieron por parte de vecinos de la calle Puerto Genovés cuando les llegó el olor a gas durante el día miércoles 17 de enero.

Luis, el padre de familia, no contestaba su celular y el olor a gas fueron los indicios para que los encontraran hasta la tarde del 17 de enero sin vida.

¿Quiénes son la familia que murió por intoxicación de gas en Juárez, Nuevo León?

Las víctimas fueron cuatro e incluyen a dos niños, de acuerdo con el reporte de Protección Civil del estado de Nuevo León.

Se trata de una familia joven pues Luis Bautista y Floriana Bautista tenían 30 años de edad y sus hijos dos y tres años.

Los fallecimientos se habrían dado en la madrugada del 17 de enero, pues las cuatro personas fallecidas se encontraban durmiendo y aún tenían puestas sus pijamas cuando los econtraron.

Familiares confirmaron que la familia era originaria de Tanlajás, municipio ubicado en la región Huasteca de San Luis Potosí y por trabajo se trasladaron a Monterrey, Nuevo León, donde tuvieron a sus hijos.

En Monterrey ya llevaban algunos años tras siete años de de haberse casado. A las cuatro personas se les hará la autopsia de ley pero se descubrió que el calentador de gas está encendido por lo que habrían respirado monóxido de carbono.

Vecinos descubrieron a familia fallecida en Juárez por el olor a gas

Los vecinos ya habían cerrado una llave de gas y abierto ventanas previo a la llegada de los bomberos pero fue demasiado tarde.

Al lugar llegaron también servicios de emergencia como Protección Civil de Nuevo León, ambulancias y la policía municipal de Juárez.

El lugar fue acordonado con cinta amarilla con la leyenda de precaución. En el garaje de la casa solo se logra ver una camioneta familiar color gris.

Recomiendan no dormir cerca de calentadores

Protección Civil de Nuevo León recomendó que ante las bajas temperaturas que se registran no se usen hornos, braseros o estufas. También recomienda no usar calentadores pues el gas que producen no tiene olor y es mortal.

Los fríos siguen y en Nuevo León se esperan temperaturas de 4 grados, por lo que las recomendaciones siguen vigentes a fin de evitar más muertes.