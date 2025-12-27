La escultura de la Victoria Alada, uno de los símbolos más representativos del patrimonio histórico de Nuevo León, fue restaurada de manera integral y ya luce renovada en la fachada principal del Palacio de Gobierno.

Monterrey impulsa trabajos de conservación patrimonial

Melissa Segura Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, dio a conocer que finalizaron los trabajos de restauración de la emblemática pieza, la cual fue elaborada a inicios del siglo XX por la Casa Mullins de Estados Unidos, conocida también por la fabricación de esculturas del Arco de la Independencia.

Tras más de cien años expuesta a la intemperie, la Victoria Alada presentaba diversos daños como fisuras, corrosión localizada, pérdida de uniones, suciedad acumulada y restos de intervenciones anteriores que comprometían su estabilidad y apariencia.

Gobierno de Nuevo León concluye restauración patrimonial de la Victoria Alada (Cortesía)

La intervención fue coordinada por la Secretaría de Cultura y el Fideicomiso de Patrimonio Cultural (FIDECULTURAL), y estuvo a cargo de la empresa IG Restauración, bajo la supervisión de la restauradora Ingrid Jiménez Cosme y un equipo de especialistas.

Los trabajos incluyeron limpieza especializada, consolidación estructural, refuerzo de uniones, reposición de elementos de sujeción con materiales compatibles, tratamiento de pátina y la aplicación de un recubrimiento protector para resistir lluvia, sol y cambios de temperatura.

De acuerdo con autoridades culturales, cada etapa del proceso se realizó con criterios técnicos de conservación, respetando el valor histórico, estético y simbólico de la escultura.

Con esta restauración, la Victoria Alada recupera su estabilidad, unidad visual y relevancia como uno de los principales referentes patrimoniales del estado, reafirmando el compromiso del Gobierno de Nuevo León con la preservación de su identidad cultural y memoria histórica.

“Esta restauración reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la conservación de los bienes culturales y con la preservación de los símbolos que dan forma a la identidad y la memoria colectiva de la entidad” Melissa Segura Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura