El Gobierno de Nuevo León reunió a miles de mujeres en un festejo masivo por el Día de las Madres encabezado por el gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quienes reconocieron el papel de las madres como pieza clave en el desarrollo social y económico del estado.

El evento “Amar a Mamá”, realizado en Cintermex, reunió a más de 15 mil asistentes en una jornada marcada por música, rifas y mensajes de respaldo a las mujeres nuevoleonesas.

Samuel García destaca apoyo a mujeres durante festejo del Día de las Madres

Durante su intervención, Samuel García destacó que las madres son prioridad para su administración y reiteró el compromiso de mantener programas de apoyo social dirigidos a mujeres, entre ellos la estrategia “Ayudemos a las Mujeres”, que contempla apoyo económico y beneficios de movilidad.

Samuel García y Mariana Rodríguez celebran a mamás de Nuevo León (cortesía)

Asimismo, invitó a las asistentes a aprovechar los programas impulsados por el gobierno estatal, enfocados en fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de las mujeres en Nuevo León.

Por su parte, Mariana Rodríguez ofreció un mensaje centrado en reconocer no solo a las madres biológicas, sino también a quienes desempeñan labores de cuidado dentro de las familias y comunidades.

Samuel García y Mariana Rodríguez celebran a mamás de Nuevo León (cortesía)

La celebración incluyó la rifa de automóviles, pantallas, celulares, minisplits y otros premios, además de espectáculos musicales y de comedia que mantuvieron un ambiente festivo durante toda la jornada.

Entre los artistas invitados destacaron mariachi en vivo, agrupaciones de música regional y tropical, así como shows de entretenimiento que hicieron bailar y cantar a las asistentes.

Samuel García y Mariana Rodríguez celebran a mamás de Nuevo León (cortesía)

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, aseguró que el objetivo de este tipo de encuentros es reforzar el acompañamiento institucional hacia las mujeres los 365 días del año.

Con este evento, el Gobierno de Nuevo León buscó reconocer el esfuerzo diario de miles de madres y refrendar el impulso a políticas públicas enfocadas en bienestar, inclusión y apoyo social.