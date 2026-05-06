El gobierno de Monterrey dio a conocer el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, el cual es un instrumento para definir el crecimiento ordenado y establecer lineamientos a corto, mediano y largo plazo en bienestar de la ciudadanía.

Con esta estrategia se contempla la actualización de políticas, normas y criterios de planeación que respondan a los retos actuales de movilidad, vivienda, medio ambiente y uso de suelo.

Nuevo Plan de Desarrollo Urbano en Monterrey busca ciudad sostenible

De acuerdo con las autoridades municipales, el plan también incluye participación ciudadana, colaboración con especialistas y con instituciones académicas, con el fin de integrar visión de diversos sectores en el plan.

Además, se detalló que uno de los ejes principales es la movilidad sostenible, la densificación equilibrada, la protección del entorno natural y la mejora en la calidad de vida de la población.

Nuevo plan urbano busca mejorar calidad de vida en la ciudad (cortesía)

De igual manera, se busca fortalecer la infraestructura urbana y los servicios públicos, para que el desarrollo de las nuevas zonas se genere de manera ordenada y con acceso a los servicios básicos con el equipamiento adecuado.

Finalmente, se aseguró que el Plan de Desarrollo Urbano servirá de ayuda para la toma de decisiones en materia de crecimiento urbano con soluciones que respondan a la demanda ciudadana y que impacten de manera positiva en el futuro del municipio.

Monterrey continúa avanzando en la construcción de una ciudad sostenible, equilibrada y ordenada, con planeación estratégica que garantice un bienestar integral para las familias regiomontanas.