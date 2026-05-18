El gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, lanzó una estrategia para fortalecer la cultura de prevención y brindar herramientas para prevenir fraudes, identificar posibles engaños y orientar a la ciudadanía sobre los modus operandi más comunes de los delincuentes.

La estrategia incluye prácticas para detectar fraudes, especialmente los que se llevan a cabo vía llamada telefónica, mensajes de texto, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Monterrey impulsa la seguridad digital

De acuerdo con las autoridades, entre las principales medidas de prevención se encuentra la recomendación de no compartir información personal o bancaria a terceros, así como verificar la autenticidad de promociones y ofertas.

Asimismo, el gobierno pidió desconfiar de solicitudes urgentes de depósitos o transferencias, con el fin de que su dinero no corra peligros y no sean estafados.

Monterrey fortalece la orientación ciudadana frente a posibles engaños y fraudes. (cortesía)

La campaña también busca prevenir a la población de tácticas como la suplantación de identidad, falsos premios, supuestos apoyos gubernamentales y mensajes que presuntamente son de instituciones gubernamentales.

Las autoridades señalaron que la estrategia incluye la difusión de material informativo para que la ciudadanía conozca qué hábitos de seguridad digital se pueden adoptar y, sobre todo, hacer conciencia para que cualquier anomalía sea denunciada a las autoridades.

Con este tipo de acciones, el gobierno de Monterrey busca proteger el patrimonio e identidad de la ciudadanía, así como garantizar acciones de seguridad y prevención, para una comunidad más informada y preparada.