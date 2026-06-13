Con las finales de siete categorías y un partido de exhibición entre ex jugadores de Tigres y Rayados, Monterrey llevó a cabo la clausura del Mundialito de Barrios 2026, una competencia que reunió a más de 14 mil participantes y más de mil equipos de distintos sectores de la ciudad como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial 2026.

La jornada de cierre se realizó en la Ciudad Deportiva, en Nuevo León, donde se disputaron los encuentros finales del certamen y el denominado Juego de Leyendas, un partido amistoso de Fútbol 7 protagonizado por figuras históricas de ambos clubes regiomontanos.

La realización del Juego de Leyendas permitió reunir a referentes del fútbol local y ofrecer a las familias una experiencia de convivencia en un entorno recreativo y de sana competencia, organizado por el gobierno de Monterrey.

La jornada de cierre se realizó en la Ciudad Deportiva, en Nuevo León, donde se disputaron los encuentros finales del certamen y el Juego de Leyendas.

La estrategia Mundialito de Barrios impulsó la cultura del deporte en Monterrey

El certamen formó parte del programa “El Mundial es en mi casa, el Mundial es en Monterrey”, una estrategia implementada por el gobierno de Monterrey y estuvo orientada a impulsar la cultura deportiva y preparar a la ciudad para recibir uno de los eventos internacionales más importantes del mundo.

El Mundialito de Barrios buscó promover estilos de vida saludables y acercar el ambiente mundialista a las colonias de Monterrey, así como fortalecer la participación ciudadana mediante actividades recreativas y deportivas.

El torneo contempló categorías infantiles, juveniles, libres y de veteranos, con el propósito de fomentar la práctica deportiva, la convivencia familiar y la integración comunitaria a través del fútbol en Monterrey.