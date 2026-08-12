El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza, plantó 20 árboles de especies nativas en el Parque Obispado (Aarón Sáenz), como parte de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura vegetal y contribuir a reducir el efecto de isla de calor en la zona.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), a través de la Dirección para una Ciudad Verde, en coordinación con PRONATURA, y contó con la participación de vecinos de la colonia Jardín, así como personal de la Dirección General para un Desarrollo Verde.

Monterrey planta 20 árboles nativos en el Parque Aarón Sáenz. (CORTESÍA)

Monterrey impulsa reforestación con especies nativas

Al iniciar los trabajos, las personas participantes recibieron capacitación sobre las técnicas adecuadas para la plantación y cuidado del arbolado. Posteriormente, se organizaron grupos para intervenir diferentes puntos del parque.

Por su parte, el director general para un Desarrollo Verde, Martín Mendoza Lozano, informó que esta actividad forma parte de las acciones de reforestación que el Gobierno de Monterrey desarrolló en distintos puntos de la ciudad, por instrucciones del alcalde.

Explicó que la plantación de especies nativas en zonas identificadas como islas de calor permite fortalecer la cobertura vegetal, mejorar el confort térmico de los espacios públicos y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

Monterrey planta 20 árboles nativos en el Parque Aarón Sáenz. (CORTESÍA)

Jornada Nacional de Reforestación 2026 suma acciones en Monterrey

La Jornada Nacional de Reforestación 2026 inició el 1 de agosto en el Parque España, donde se plantaron árboles de especies nativas con la participación del voluntariado de Acuity Brands Lighting de México y el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos.

Esta estrategia contribuye a fortalecer los servicios ambientales, así como a generar espacios públicos más verdes y adecuados para el bienestar de las familias regiomontanas, de esta forma, el Gobierno de Monterrey fortalece el eje Ciudad Sostenible mediante la recuperación y conservación de áreas verdes, el incremento de la cobertura vegetal y la participación de la ciudadanía en el cuidado del entorno.