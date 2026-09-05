El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, señaló que en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL) buscan imponer un “Secretario Ejecutivo a modo”, luego de que se diera a conocer la propuesta de Jesús Cantú Escalante para ocupar dicho cargo.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, cuestionó el proceso y sostuvo que la designación podría afectar la imparcialidad de las próximas elecciones en Nuevo León.

Miguel Flores pide imparcialidad al IEEPCNL

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que la propuesta busca realizar cambios en el organismo electoral sin suficiente transparencia y acusó que con ello se pretendería influir en el proceso electoral.

Nos quieren madrugar Nuevo León. Rápido y en lo oscurito nos quieren cambiar al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (…) quieren amañar las elecciones, ósea el partido. Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, utilizó una analogía deportiva para explicar su postura y sostuvo que quienes impulsan la propuesta buscarían establecer condiciones favorables para un determinado grupo político.

Para que mejor se entienda: Quieren escoger la portería, quieren escoger la cancha donde te pegue el sol de frente, quieren escoger el color de los uniformes y también quieren poner a un miembro del equipo que estaba en la banca de árbitro, para acabar pronto quieren acabar con la democracia de Nuevo León. Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León

Las afirmaciones corresponden a la postura expresada por el funcionario estatal sobre la propuesta de designación.

Propuesta para Secretario Ejecutivo aún no se vota

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que la propuesta para ocupar la Secretaría Ejecutiva del IEEPCNL todavía no ha sido sometida a votación. Ante ello, llamó a las consejerías del organismo electoral a garantizar que el procedimiento se desarrolle con imparcialidad.

La única buena noticia es que aún no se vota, existen siete consejeros que se pueden encargar de que este partido sea parejo. Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, insistió en que la decisión corresponde al órgano electoral y pidió que las siete consejerías garanticen condiciones de imparcialidad en el proceso de designación.