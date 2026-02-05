Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León, afirmó que el Ejecutivo estatal respetará cualquier decisión que tomen los legisladores en torno al Presupuesto 2026; sin embargo, subrayó la importancia de que estas determinaciones se tomen siempre pensando en el bienestar de la entidad.

Respecto al posicionamiento de Morena sobre el paquete fiscal 2026 en Nuevo León, el funcionario aclaró que el gobierno estatal es respetuoso de todas las posturas y continuará trabajando en la construcción de puentes de diálogo con las distintas fracciones políticas.

Respetamos las decisiones que tomen los legisladores; lo que sí considero es que hay que ver por el bien de Nuevo León, y eso es lo que yo les pediría: que cualquier decisión que tomen sea para mejorar el estado. Miguel Flores, Secretario General de Gobierno

Miguel Flores reitera compromiso con el bienestar de Nuevo León

Miguel Ángel Flores Serna señaló que, ante cualquier escenario, desde el Poder Ejecutivo se buscará garantizar las mejores condiciones para las y los neoleoneses, así como impulsar los proyectos estratégicos de la administración estatal.

Destacó que, aunque se respetarán las decisiones del Congreso, el objetivo del gobierno será procurar que Nuevo León mantenga un entorno favorable y continúe su desarrollo como una de las entidades más competitivas del país.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno aseguró que no quitarán el dedo del renglón en el compromiso con el bienestar de la ciudadanía, con la finalidad de que Nuevo León siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.