María Teresa Herrera Tello, contralora general de la Contraloría y Transparencia de Nuevo León, fue nombrada como vocera de la Comisión Permanente de Contralorías Estado-Federación (CPCE-F), donde fortalecerá la comunicación institucional y se encargará de fomentar la conciencia cívica y la responsabilidad pública desde temprana edad.

“Buscamos incidir de manera decidida en la sociedad, especialmente en las juventudes, niñas y niños, mediante un lenguaje claro, cercano y comprometido, que permita sembrar desde edades tempranas una cultura de la legalidad, la integridad, la rendición de cuentas y el rechazo a la corrupción” María Teresa Herrera, contralora general de la Contraloría y Transparencia de NL

María Teresa Herrera busca fortalecer la confianza ciudadana

Entre las funciones indispensables que Herrera Tello realizará está consolidar prácticas institucionales que garanticen el uso responsable de los recursos públicos, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones.

Asimismo, llevará a cabo una comunicación institucional estratégica, transparente y oportuna de la Comisión Permanente y la Comisión Plenaria, con la actualización de su portal electrónico, actividades, programas, resultados y administración de redes sociales.

María Teresa Herrera fortalece la rendición de cuentas desde la CPCE-F (Cortesía)

Por otra parte, realizará el diseño y producción de materiales impresos y digitales, con el objetivo de fortalecer la imagen institucional, prevenir la desinformación y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

“Nuestro propósito es que la función contralora sea comprendida no solo como un mecanismo técnico de control, sino como un pilar ético que fortalezca la confianza ciudadana y contribuya a la construcción de un mejor futuro para las próximas generaciones” María Teresa Herrera, contralora general de la Contraloría y Transparencia de NL

CPCE-F entra en una nueva etapa de transparencia

Este órgano fue presidido por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y tiene el propósito de fortalecer las acciones de coordinación y el intercambio de experiencias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en su Plan Anual de Trabajo, así como en el “Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental”.

Finalmente, María Teresa Herrera aseguró que la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción son ejes permanentes del quehacer gubernamental.