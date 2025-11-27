María Teresa Herrera Tello se ha convertido en una de las figuras más influyentes del gobierno de Nuevo León, donde actualmente se desempeña como contralora estatal dentro de la administración de Samuel García.

¿Quién es María Teresa Herrera Tello?

María Teresa Herrera Tello es una abogada mexicana con una larga trayectoria en la administración pública, ha ocupado cargos relevantes tanto a nivel estatal como federal, especialmente en áreas relacionadas con la administración y transparencia.

¿Qué edad tiene María Teresa Herrera Tello?

María Teresa Herrera nació el 15 de octubre de 1956 en Santiago, Nuevo León, por lo que actualmente tiene 69 años.

¿María Teresa Herrera Tello tiene esposo?

De acuerdo con la poca información que hay sobre su vida privada, Herrera Tello está casada; sin embargo, no se sabe el nombre de su pareja.

¿Qué signo zodiacal es María Teresa Herrera Tello?

Al haber nacido el 15 de octubre, María Teresa Herrera es libra, un signo reconocido por su encanto natural, la diplomacia y la búsqueda del equilibrio.

¿María Teresa Herrera Tello tiene hijos?

De acuerdo con información María Teresa tiene 2 hijos; sin embargo, se desconoce los nombres o edades.

¿Qué estudió María Teresa Herrera Tello?

María Teresa Herrera Tello estudió Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo, con mención honorífica, el título de Licenciada en Ciencias Jurídicas, y reconocimientos como la Mejor Estudiante de su Generación y como la Mejor Estudiante de México.

¿En qué ha trabajado María Teresa Herrera Tello?

A lo largo de su carrera, Herrera Tello ha tenido varios cargos importantes en la administración pública: