María Teresa Herrera Tello se ha convertido en una de las figuras más influyentes del gobierno de Nuevo León, donde actualmente se desempeña como contralora estatal dentro de la administración de Samuel García.
¿Quién es María Teresa Herrera Tello?
María Teresa Herrera Tello es una abogada mexicana con una larga trayectoria en la administración pública, ha ocupado cargos relevantes tanto a nivel estatal como federal, especialmente en áreas relacionadas con la administración y transparencia.
¿Qué edad tiene María Teresa Herrera Tello?
María Teresa Herrera nació el 15 de octubre de 1956 en Santiago, Nuevo León, por lo que actualmente tiene 69 años.
¿María Teresa Herrera Tello tiene esposo?
De acuerdo con la poca información que hay sobre su vida privada, Herrera Tello está casada; sin embargo, no se sabe el nombre de su pareja.
¿Qué signo zodiacal es María Teresa Herrera Tello?
Al haber nacido el 15 de octubre, María Teresa Herrera es libra, un signo reconocido por su encanto natural, la diplomacia y la búsqueda del equilibrio.
¿María Teresa Herrera Tello tiene hijos?
De acuerdo con información María Teresa tiene 2 hijos; sin embargo, se desconoce los nombres o edades.
¿Qué estudió María Teresa Herrera Tello?
María Teresa Herrera Tello estudió Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo, con mención honorífica, el título de Licenciada en Ciencias Jurídicas, y reconocimientos como la Mejor Estudiante de su Generación y como la Mejor Estudiante de México.
¿En qué ha trabajado María Teresa Herrera Tello?
A lo largo de su carrera, Herrera Tello ha tenido varios cargos importantes en la administración pública:
- Asesora jurídica en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en 1979
- De 1981 a 1988 trabajó en diversos juzgados en el Poder Judicial del Estado
- Secretaria en el Poder Judicial Federal, 1988; duró solo durante tres meses
- En febrero de 1989 volvió al Poder Judicial del Estado como Jueza Tercero de lo Familiar
- En 1995 se convirtió en magistrada de la Quinta Sala de lo Familiar en el Tribunal Superior de Justicia
- En 1996, fue la primera mujer en llegar a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cargo que ocupó hasta agosto de 1999
- Del 2000 al 2003 fue Secretaria de la Reforma Agraria
- Del 2003 al 2004 fue Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal
- Del 2004 al 2009 fue Consejera del Consejo de la Judicatura Federal
- Catedrática de Derecho en la UANL en los 2000s hasta el 2010
- 2021 a la fecha: Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León