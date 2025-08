Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena tunde a Samuel García por pedir que adultos mayores se pongan “a barrer las calles”.

En conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena desde Nuevo León, este viernes 1 de agosto, Luisa Alcalde se fue en contra de Samuel García, gobernador de la entidad.

La dirigente nacional del partido guinda criticó la postura de Samuel García sobre el ejercicio del gasto público federal respectos a las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad o becas.

En parte de su ponencia con medios de comunicación y representantes de Morena, Luisa Alcalde recordó un posicionamiento de Samuel García tras criticar los programas sociales.

Esta opinión de Samuel García ocurrió en un evento donde fue invitado de Harvard en la Ciudad de México (CDMX) en el mes de mayo, detalla la misma dirigente nacional de Morena.

Samuel García destacó que desde los penales de Nuevo León no hay llamadas de extorsión

En este evento, Samuel García, gobernador de Nuevo León cuestionó cómo es que el gobierno federal gastaba hasta 700,000 millones de pesos destinados a programas sociales para las pensiones de adultos mayores, personas con discapacidad o becas para estudiantes.

Cuando ese dinero se podría aprovechar para invertir en el sector privado o en su defecto para que se “limpien las calles”.

Ante esta crítica es que Luisa Alcalde se fue de inmediato en contra de Samuel García, asegurando que al gobernador de Nuevo León le gustaría ver a " los adultos mayores a las personas con discapacidad limpiando las calles de Nuevo León".

"Fíjense ustedes me llama la atención como hace me parece 2 meses en mayo en un evento me parece de Harvard ahí en la Ciudad de México el gobernador de Nuevo León Samuel García plantea que ‘¿cómo es posible que el gobierno federal derroche el dinero en programas sociales?’ que ‘¿cómo es posible que se gaste 700,000 millones de pesos en pensiones para adultos mayores para personas con discapacidad en becas para estudiantes?’ cuando ese dinero se podría aprovechar y convertir con el sector privado o de perdida dice él, exigirles que limpien las calles.

Entonces a Samuel le gustaría ver a los adultos mayores a las personas con discapacidad limpiando las calles de Nuevo León"

Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena