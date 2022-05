El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, respondió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que él jamás se ha escondido cuando hay que dar la cara.

Luis Donaldo Colosio da esta respuesta tras un mensaje de Samuel García durante su presentación del Plan Maestro para garantizar el Agua en Nuevo León, donde aseguró que los ediles del estado no están tomando acciones para frenar las tomas ilegales de agua.

Además, el gobernador Samuel García también aseguró que dichos ediles siempre se esconden cuando hay situaciones importantes.

“Diez por ciento de la población con tomas irregulares (...) la mitad de la ciudad consume agua ilegal y gratis y los alcaldes se hacen locos, se esconden, no le entran a la seguridad, no le entran al agua”, criticó el gobernador de Nuevo León.

Incluso Samuel García reprochó que los alcaldes siempre están ausentes en temas de importancia pero sí están presentes cuando “hay foto”.

“Cuando viene el aplauso en la vacunación ahí están todos haciendo filas, cuando quitamos el cubrebocas todos quieren la foto, ¿y en las broncas dónde están? ¿Dónde están los alcaldes?”, cuestionó Samuel García.

Ante estas sentencias que hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio aseguró que a él “no le encanta tanto la foto”.

No obstante, se comprometió a mejorar su desempeño para trabajar en conjunto con el gobierno en los temas relacionados al agua así como también dijo que los alcaldes deben platicar con el gobernador para conocer cómo pueden mejorar su desempeño.

“Ciertamente hay muchas cosas que se han dejado de hacer a través de los años, que todos los municipios debemos de mejorar y de platicar con el gobernador para ver cómo podemos nosotros mejorar nuestro desempeño, en mi caso yo soy una persona que no le encanta tanto la foto”.

Aunado a esto, el alcalde Luis Donaldo Colosio rectificó que aunque suponía que Samuel García no se refería a todos los alcaldes, aclaró que él nunca ha puesto pretextos ante los temas que aquejan al municipio ni se ha escondido cuando se tiene que dar la cara.

“Entonces, jamás me he escondido cuando hay que dar la cara, yo estimo que no se trataba de un tema hacia todas las personas, pero si frustraciones que sucede cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde del lado de Monterrey mejoraremos nuestro desempeño en lo que podamos apoyar al gobierno del estado”.

Luis Donaldo Colosio